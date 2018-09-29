أحمد حمودي يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الأهلي المسائي

يخضع أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة النجمة اللبناني الأخيرة؛ بسبب معاناته من نزلة برد شديدة أبعدته عن اللقاء.



ويبدأ الأهلي اليوم استعداده لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.