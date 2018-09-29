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أخبار البلد

حقوقي: تقرير المفوض السامي عن الحوثيين في اليمن غير مهني

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:01 م
صدى البلد
أماني نوار
قال أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يؤيد رفض مصر تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن ومصر ترفض.

وأكد "فوقي"، لـ"صدى البلد"،  أن هناك توجهًا في تقرير المفوض السامي والذي وضع تقريرًا عن اليمن وصف فيه الحوثيين بأنهم ثوار، مضيفًا أن التقرير غير مهني.

وقال إن التصويت انتهى في بمجلس حقوق الإنسان في جنيف بتأييد 21 دولة ورفض 18 وامتناع 8 عن التصويت، ومن جانبها رفضت كل من مصر والصين بينما أيدت كل من بريطانيا أوكرانيا وسويسرا والبرازيل وقطر قرار التمديد لفريق الخبراء الدوليين، بينما امتنعت اليابان عن التصويت.

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