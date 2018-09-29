قلة النظافة تطيح برئيس وحدة محلية بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إقالة محمد خير الدين رئيس الوحدة المحلية بالضهرة لتقاعسه في أداء مهام عمله والذى أدى إلى تدنى مستوى النظافة ووجود عدد كبير من حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالقرية.





وبناءً على ذلك، أصدرت المحافظ القرار رقم 464 لسنة 2018 بتكليف رئيس الوحدة المحلية بالضهرة بالعمل بقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وتكليف محمد ربيع على سكرتير الوحدة المحلية بشرباص بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية الضهرة.



