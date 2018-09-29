ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

استشاري أمراض نساء: حقنة الرئة تعطى في حالة الولادة المبكرة فقط..فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء والتوليد إن حقنة الرئة هي حقنة كورتيزون يعطيها الطبيب للأم الحامل إن توقع ولادة مبكرة أو أن يكون حملها مبكرا ، وذلك لتسريع تمام تكوين رئتي الجنين وتفادي أي قصور في التنفس عند الجنين نتيجة عدم اكتمال نمو الرئتين.

وأضاف في ندوة صدى البلد، أنه لا حاجة لها في غير ذلك، فإن لم يخش من ولادة مبكرة أو كانت الأم الحامل قد تخطت الشهر التاسع، فلا حاجة لمثل هذه الحقنة.

وأكد "حسن" أن الحقنة لا تستخدم في كل حمل بل هي تعطى في حالة الولادة مبكرة أي قبل الأسبوع الرابع والثلاثين، إذ إن رئتي الجنين لا تكون قادرة على العمل أو لا تكون قد اكتملت قبل هذا العمر.

وشدد على أن أخذ جرعة حقنة الرئة على 4 مرات على مدار عدد ساعات معينة للاستعداد للولادة.

ترشيحاتنا

بالطبل والمزمار.. استقبال شعبي لرئيس الفيفا بشرم الشيخ.. فيديو وصور

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي الليلة

إسدال الستار على مذبحة الشروق.. النيابة تكشف المفاجأة الأخيرة

مقدم قانون الإيجارات القديمة: لن يُضار منه أحد وسيسبقه حوار مجتمعي

إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا

وزير التعليم: كتاب Connect PLus سيكون جاهزًا خلال 10 أيام

كوبري ستانلي.. يتحول من مرفأ للعشاق لقبلة انتحار

مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. بث مباشر

رسميا.. الكاف يوقف مرتضى منصور عاما ويغرمه 40 ألف دولار

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

إيفرتون يسقط فولهام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.. فيديو
البترول: إنتاج ظهر تضاعف 6 مرات.. و2.5 مليار دولار فاتورة استيراد الغاز.. فيديو
متحدث البترول: مصر تودع عهد استيراد الغاز الطبيعي
شاهد .. مانشستر سيتي يهزم برايتون 2-0 ويتصدر الدوري الإنجليزي
استشاري أمراض نساء: حقنة الرئة تعطى في حالة الولادة المبكرة فقط..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟