استشاري أمراض نساء: حقنة الرئة تعطى في حالة الولادة المبكرة فقط..فيديو

قال الدكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء والتوليد إن حقنة الرئة هي حقنة كورتيزون يعطيها الطبيب للأم الحامل إن توقع ولادة مبكرة أو أن يكون حملها مبكرا ، وذلك لتسريع تمام تكوين رئتي الجنين وتفادي أي قصور في التنفس عند الجنين نتيجة عدم اكتمال نمو الرئتين.



وأضاف في ندوة صدى البلد، أنه لا حاجة لها في غير ذلك، فإن لم يخش من ولادة مبكرة أو كانت الأم الحامل قد تخطت الشهر التاسع، فلا حاجة لمثل هذه الحقنة.



وأكد "حسن" أن الحقنة لا تستخدم في كل حمل بل هي تعطى في حالة الولادة مبكرة أي قبل الأسبوع الرابع والثلاثين، إذ إن رئتي الجنين لا تكون قادرة على العمل أو لا تكون قد اكتملت قبل هذا العمر.



وشدد على أن أخذ جرعة حقنة الرئة على 4 مرات على مدار عدد ساعات معينة للاستعداد للولادة.