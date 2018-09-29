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أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي بشباب كنيسة العذراء وأبوسيفين بـ نيوجيرسي.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
مايكل سمير
زار البابا تواضروس الثاني كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين بمدينة بيلفيل، بولاية نيوچيرسي، حيث كان في استقبال قداسته والوفد المرافق كهنة الكنيسة وشبابها الذين أجرى قداسة البابا معهم حديثًا مطولًا أجاب خلاله عن العديد من أسئلتهم.

ألقى في البداية أحد الآباء الكهنة كلمة ترحيب بقداسة البابا، كما ألقى أحد شباب الكنيسة كلمة أيضًا تحدث خلالها عن تجربة ملتقى الشباب العالمي الذي أقيم بمصر الشهر الماضي، وكان هو أحد المشاركين فيه.

تأتي زيارة قداسة البابا للكنيسة في إطار جولته الرعوية الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية التي بدأها يوم ١٣ من الشهر الجاري.

البابا تواضروس يلتقي بشباب كنيسة العذراء وأبوسيفين بـ نيوجيرسي.. صور
البابا تواضروس يلتقي بشباب كنيسة العذراء وأبوسيفين بـ نيوجيرسي.. صور
البابا تواضروس يلتقي بشباب كنيسة العذراء وأبوسيفين بـ نيوجيرسي.. صور

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