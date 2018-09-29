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برلمان

دعم مصر يخطر السجينى باختياره أمينا عاما للائتلاف

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:50 م
النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى
القسم السياسي
أخطر إئتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية النيابية،برئاسة عبد الهادى القصبى، النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بشكل رسمى بإختياره آمينا عاما للإئتلاف خلال الفترة المقبلة، خلفا للنائب مجدى مرشد.

جاء الاختيار بعد المفاضلة بين عدد من أعضاء الإئتلاف، من خلال السى فى الخاص بهم، حيث تنص لائحة الإئتلاف على أن يتكون المكتب السياسي للائتلاف من رئيس الائتلاف وعضوية كل من:

- كل رؤساء الائتلاف السابقين سواء كانوا منتخبين أو غير منتخبين.
- 6 نواب لرئيس الائتلاف يختارهم رئيسه ويحدد اختصاص كل منهم.
- أمين عام الائتلاف يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته.
- أمين عام مساعد يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته.
- ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف أو من يختارونهم لعضوية المكتب السياسي.
- 15 نائبا مستقلًا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقلين بطريق الانتخاب، وذلك كل دور انعقاد، ويراعى أن يكون من بينهم امرأتان وشاب.
- 3 نواب حزبيين يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف الحزبيين بطريق الانتخاب وذلك كل دور انعقاد، ويراعى أن يكونوا على الترتيب امرأة وشاب وشخصية عامة، ويحدد المترشح الصفة التي يترشح على أساسها في هذه الحالة، كما يراعى عن إعلان الفائزين ألا يمثل أي حزب من الأحزاب المؤسسة أو المنضمة للائتلاف بأكثر من مقعد واحد من هذه المقاعد.

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