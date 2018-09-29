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فن

ياسمينا العلوانى تنعى الصحفية هند موسى

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نعت المطربة ياسمينا العلوانى الصحفية الرحلة هند موسى والتى وافتها المنية اليوم بعد تعرضها لحادث سيارة أثناء عودتها من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية.

وقالت ياسمينا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " لا حول ولا قوة الا بالله .. الصحفيه الشابة الخلوقة هند موسى فى ذمة الله ... ادعوا لها بالرحمه".

وفُجع الوسط الفني والصحفي ظهر اليوم ، بخبر وفاة الصحفية هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة وموقع التحرير، إثر حادث أليم تعرضت له هي ومنى الموجي الصحفية في قسم الفن بموقع مصراوي، أثناء عودتهما إلى القاهرة بعد تغطية فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

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