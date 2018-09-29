محمد حماقى يطرح الألبوم الجديد أكتوبر المقبل

قرر المطرب محمد حماقى طرح ألبومه الجديد أواخر أكتوبر المقبل وذلك بعد تأجيله حيث كان مقرر له فى موسم الصيف إلا ان الألبوم لم يكن جاهزا مما دفع حماقى للتأجيل.



الألبوم وبحسب بيان صحفى للمطرب يشهد تعاون بين حماقى وعدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: رمضان محمد، بهاء الدين محمد، خالد عز، أمير طعيمة، تميم، توما، أحمد إبراهيم، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، خالد عز، إيهاب عبدالواحد، أحمد صلاح حسنى، ونادر حمدى.



وقد طرح حماقى اغنيته الاول بعنوان "قالوا عنك" وذلك فى احد المناسبات الخاصة ولم يستقر على الاسم النهائى للالبوم حتى الان.



