تارة فارس.. فارقت الحياة بعد حصولها على لقب تتمناه الفتيات

كانت تمتلك قدرا عاليا من الجمال.. لديها مستوى رفيع من المعلومات الثقافية.. فمؤهلها الجامعي وقدراتها المعرفية جعلتها تحتل مكانة خاصة بين كثير من فتيات بلدها وهو ما جعلها تتمكن من الحصول على لقب وصيفة ملكة جمال العراق لعام ٢٠١٤.



إنها تارة فارس، الفتاة العشرينية ابنة دولة العراق الشقيقة، والتي لاقت حتفها على أيد شاب كان جالسا معها بداخل سيارتها بحسب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأفادت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، نقلا عن مصدر رفيع في وزارة الداخلية العراقية، بأن الأجهزة الأمنية احتجزت رجلا كان برفقة “تارة” في سيارتها الشخصية، لحظة مقتلها للتحقيق معه.



تارة فارس هي ملكة جمال بغداد، التي اختيرت في مسابقة أقيمت في نادي الصيد العراقي عام 2015، وهي من مواليد 1996، وتعيش ما بين تركيا والعراق، وذهبت مؤخرا لتعيش في الإمارات، كما أنها فازت بلقب وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014.



وتعتبر تارة فارس، من بين إحدى أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.