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محافظات

الزند ولبيب في حفل زفاف ابن رئيس نادي قضاة دسوق.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
محمود زيدان
احتفل المستشار جابر خليل، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، ورئيس نادي قضاة دسوق، بحفل زفاف نجله، المستشار أحمد، القاضي بمجلس الدولة، على الإعلامية نورهان مكي، بأحد فنادق الإسكندرية.

حضر حفل الزفاف، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، واللواء نادر جنيدي مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، واللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية.

كما حضر الحفل، المستشار أحمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو اللجنة العليا للانتخابات والمستشار السيد أبو كيلة رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، سكرتير نادي قضاة البحيرة، ورئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والدكتور رمزي الشيخ الأستاذ بكلية حقوق طنطا، واللواء أحمد سليمان خليل والدكتور عمرو دوير والمحاسب محمد الشهاوي أعضاء مجلس النواب، ولفيف من المستشارين والقضاة ووكلاء النيابة وأعضاء مجلس الدولة.

ويهنئ موقع "صدى البلد" الإخباري العروسين بزواجها السعيد، متمنيًا لهما حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة.

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