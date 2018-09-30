ترانيم مسيحية تصدح في المتحف الإسلامي.. فيديو

استضاف المتحف الإسلامي، أمس، فرقة كورال ترانيم مسيحية، ضمن فقرت الإحتفال الذي نظمه المتحف بالتعاون مع متحف الفن القبطي بتوافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية.



قدم الكورال بعض الترانيم المسيحية داخل المتحف الإسلامي، مصحوبة بعزف علي العود والناي، وهو ما أثار إعجاب حضور الإحتفالية.



كما تضمنت الإحتفالية أيضا معرض مؤقت ضم 15 تحفة من مقتنيات المتحف القبطى، ومعرض للوحات من الفن التشكيلي مستوحاة من الفن القبطي والإسلامي، ومعرض للحرف التراثية ناتج الورش التعليمية التى تم إقامتها بالمتحف الإسلامي، وفقرة غناء عربى لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة شبرا، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.