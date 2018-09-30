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مرأة

تاتو طبيعي للحواجب.. خليط سحري يعيد إنبات الشعر من جديد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:19 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتشكى أغلب السيدات من مشكلة تساقط الشعر وبالأخص شعر الحاجبين، ويلجأ الأغلبية لوضع التاتو على الحواجب وهذا يعرضهم للكثير من الأضرار الصحية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجربة هذا الخليط على الحاجبين لإعادة إنبات الشعر من جديد فهو يعتبر تاتو طبيعى يغنيكى عن عمل التاتو فى مراكز التجميل.

المكونات لعمل بديل التاتو:
ماء ترمس.
زيت خروع.
زيت جوز هند.
زيت صبار.

الطريقة لعمل بديل التاتو :
توضع المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الحاجب واتركيها لمدة ربع ساعة.
ازيلى الخليط بواسطة الماء الفاتر.

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