تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المباريات في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:
كأس زايد للأندية الأبطال:
الوصل - الإمارات X الاتحاد - السعودية .. 4:30 مساءً .. أبوظبي الرياضية HD 1
النادي الصفاقسي - تونس X النفط - العراق .. 9:00 مساءً .. أبوظبي الرياضية HD 1
الدوري الإنجليزي الممتاز:
كارديف سيتي X بيرنلي .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
هويسكا X جيرونا .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
فياريال X بلد الوليد .. 4:15 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ليفانتي X ديبورتيفو ألافيس .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس X ليجانيس .. 8:45 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي الدرجة A:
بولونيا X أودينيزي .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4
فيورنتينا X أتلانتا .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
كييفو فيروني X تورينو .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 2
فروسينوني X جنوي .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 8
بارما X إمبولي .. 6:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
ساسولو X ميلان .. 8:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني الدرجة الأولى:
آينتراخت فرانكفورت X هانوفر 96 .. 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5
أوجسبورج X فرايبورج .. 6:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:
رين X تولوز .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 6
مونبلييه X نيم أولمبيك .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
ليل X مارسيليا .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
كأس زايد للأندية الأبطال:
الوصل - الإمارات X الاتحاد - السعودية .. 4:30 مساءً .. أبوظبي الرياضية HD 1
النادي الصفاقسي - تونس X النفط - العراق .. 9:00 مساءً .. أبوظبي الرياضية HD 1
الدوري الإنجليزي الممتاز:
كارديف سيتي X بيرنلي .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
هويسكا X جيرونا .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
فياريال X بلد الوليد .. 4:15 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ليفانتي X ديبورتيفو ألافيس .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس X ليجانيس .. 8:45 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي الدرجة A:
بولونيا X أودينيزي .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4
فيورنتينا X أتلانتا .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
كييفو فيروني X تورينو .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 2
فروسينوني X جنوي .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 8
بارما X إمبولي .. 6:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
ساسولو X ميلان .. 8:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني الدرجة الأولى:
آينتراخت فرانكفورت X هانوفر 96 .. 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5
أوجسبورج X فرايبورج .. 6:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:
رين X تولوز .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 6
مونبلييه X نيم أولمبيك .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
ليل X مارسيليا .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6