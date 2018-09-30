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رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الأحد، العديد من المباريات في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:

كأس زايد للأندية الأبطال:
الوصل - الإمارات X الاتحاد - السعودية .. 4:30 مساءً .. أبوظبي الرياضية HD 1
النادي الصفاقسي - تونس X النفط - العراق .. 9:00 مساءً .. أبوظبي الرياضية HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز:
كارديف سيتي X بيرنلي .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
هويسكا X جيرونا .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
فياريال X بلد الوليد .. 4:15 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ليفانتي X ديبورتيفو ألافيس .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس X ليجانيس .. 8:45 مساءً .. beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي الدرجة A:
بولونيا X أودينيزي .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4
فيورنتينا X أتلانتا .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
كييفو فيروني X تورينو .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 2
فروسينوني X جنوي .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 8
بارما X إمبولي .. 6:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
ساسولو X ميلان .. 8:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني الدرجة الأولى:
آينتراخت فرانكفورت X هانوفر 96 .. 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5
أوجسبورج X فرايبورج .. 6:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:
رين X تولوز .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 6
مونبلييه X نيم أولمبيك .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
ليل X مارسيليا .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6

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