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تعليم

شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
ينهي مسئولو وزارة التربية والتعليم في المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، كافة الاستعدادات اللازمة لإنطلاق فعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، والذي من المقرر أن ينطلق مساء غد الاثنين برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين في الدولة.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الملتقى تنظمه لأول مرة وزارة التربية والتعليم بحضور رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى سيشهد مشاركة عدد من الدول العربية هي السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت،الأردن، ومصر، وعدد من أبناء مدارس التربية الخاصة.

وعلى هامش الاستعداد لإطلاق المؤتمر، نظم أحمد أدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ورشة عمل لمدراء التربية الخاصة في مصر بعنوان أفضل الممارسات.
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد.. استعدادات انطلاق الملتقى العربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة

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