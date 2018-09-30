وزير الشباب في عمومية الكاف: مصر مستعدة لاستضافة البطولات الأفريقية في أي وقت

د. أشرف صبحي أمام الجمعية العمومية للكاف:

- الرياضة جسر التواصل بين الأوطان ووسيلة لنبذ العنف والتعصب ونشر التسامح والسلام

- نثق فى رؤية الكاف فى تحقيق نهضة حقيقية للكرة الأفريقية

- نتبنى مشروعاً قومياً للكشف عن الموهبة فى كرة القدم وهو ما سينعكس على تطور كرة القدم المصرية والأفريقية

- مصر مستعدة لاستضافة بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى أى وقت





شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للكاف.





وقال الدكتور أشرف صبحي فى كلمته: "إن الرياضة تعد أحد أهم الجسور التي تعمل على تحقيق التواصل والترابط بين الأوطان، ومنها كرة القدم أكثر الرياضات شهرةً فى العالم والتى تعد وسيلة فاعلة فى نشر السلام وتعليم التسامح وتقبل الآخر، ونبذ العنف والكراهية والتعصب"، مطالبا الاتحادات الرياضية فى مختلف دول العالم بالعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة.





ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تم البدء فى اتخاذ خطوات مدروسة لتنفيذ مشروع قومى للكشف عن الموهبة فى كرة القدم، والعمل على إعدادها وتأهيلها للاحتراف بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ ليكون المشروع بادرة أولى لإنتاج وإفراز لاعبين مصريين عالميين وهو ما سينعكس على تطور كرة القدم المصرية والأفريقية، مناشدا مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتشجيع الاتحادات المحلية على وضع آليات وسياسات محددة للكشف عن مواهب القارة السمراء.





وأكد "صبحي" ثقته فى رؤية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فى تحقيق مزيد من التطور والازدهار وتحقيق نهضة حقيقية وتطورات مستمرة للكرة الإفريقية من أجل أن تحتل المكانة التى تليق بها على المستوى العالمي، مثمنا بقرار الكاف بزيادة عدد منتخبات بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، مع إقامة البطولة فى فصل الصيف.





وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تمتلك ثروةً إنشائية هائلة وتستضيف العديد من البطولات الرياضية الدولية على مدار العام، مرحبا باستضافة بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فى أى وقت، متوجها بالشكر والتقدير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إسناد ملف استضافة بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية إلى مصر، والمزمع إقامتها في شهر ديسمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى استضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال العام القادم.



