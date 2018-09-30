مصر تكتفي ذاتيًا من الغاز وتوقف استيراده.. أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.



وجاءت أهم المانشيتات على النحو التالي:



جريدة الأهرام:

مصر تكتفى ذاتيًا من الغاز وتوقف استيراده

شكرى يبحث قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب مع نظرائه فى نيويورك

غدًا..بدء المرحلة الأولى للمسح الشامل لفيروس سي

الرئيس يفتتح غدًا الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة



جريدة الدستور:

الاتحاد الإفريقي واللجنة الأولمبية لـ"مرتضى": كش ملك

لجنة فنية لفحص هاتف ولاب توب زينون

تخصيص نصف شاطئ العلمين الجديدة للفنادق

استقبال رسمى للصيادين المفرج عنهم بقبرص



جريدة الوفد:

712 مليون جنيه خسائر الدلتا للأسمنت

إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين

إغلاق مستشفى خاص فى 6 أكتوبر بعد وفاة شاب

مصر تنضم إلى مدونة السلوك بالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

