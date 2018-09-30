ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تحصين 448 رأساً من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في الوادي الجديد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:31 م
الوادي الجديد
الوادي الجديد
أ ش أ
قال مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد الدكتور شنودة توفيق" إن القطاع البيطري انتهى من تحصين 448 رأسا من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي كإجراءات وقائية تضمن بدورها الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري - في بيان له اليوم الأحد - إن الحملة البيطرية شملت كذلك توقيع الكشف وصرف العلاج اللازم للحالات المرضية من الثروة الحيوانية لعدد 308 رؤوس من الأبقار و380 دجاجة، ونفذت عمليات التلقيح الصناعي لعدد 83 رأسا من الأبقار لإنتاج سلالات جيدة وخالية من العيوب الوراثية.

وأشار إلى أن حملات تحصين الثروة الحيوانية بالوادي الجديد ضد الحمى القلاعية مستمرة على مدار اليوم ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد هذا الفيروس على مستوى الجمهورية.

ترشيحاتنا

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

رسميا.. الكاف يعلن تأييد إنفانتينو فى انتخابات الفيفا المقبلة

إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر

بث مباشر.. الحكم في إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد

منح الجنسية الأجنبية لـ22 مواطنا مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.. مستند

8 حيل تساعدك على فقدان الوزن الزائد والتخلص من العادات السيئة

هاشتاج أم كلثوم في السعودية يتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة وفنانون في ذكرى الاحتفال ببليغ حمدي.. صور

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

فيديو

البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة ثانوي ويحضر طابور الصباح.. صور وفيديو
معالجة نفسية: التنمر يتبع غريزة العدوان ويحتاج إلى تهذيب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟