تحصين 448 رأساً من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في الوادي الجديد

قال مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد الدكتور شنودة توفيق" إن القطاع البيطري انتهى من تحصين 448 رأسا من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي كإجراءات وقائية تضمن بدورها الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.



وأضاف مدير عام الطب البيطري - في بيان له اليوم الأحد - إن الحملة البيطرية شملت كذلك توقيع الكشف وصرف العلاج اللازم للحالات المرضية من الثروة الحيوانية لعدد 308 رؤوس من الأبقار و380 دجاجة، ونفذت عمليات التلقيح الصناعي لعدد 83 رأسا من الأبقار لإنتاج سلالات جيدة وخالية من العيوب الوراثية.



وأشار إلى أن حملات تحصين الثروة الحيوانية بالوادي الجديد ضد الحمى القلاعية مستمرة على مدار اليوم ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد هذا الفيروس على مستوى الجمهورية.

