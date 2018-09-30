شوقي غريب يكشف موعد الإعلان عن قائمة المنتخب الاوليمبي

حدد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقى غريب، موعد الاعلان عن قائمة لاعبى اوليمبي الفراعنة استعدادا لخوض مباراتى الامارات الوديتين.



وقال غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن الإعلان عن القاءئمة النهائية سيكون بعد انتهاء الاسبوع التاسع من الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل.



ولفت إلى أن تجمع اللاعبين سيكون يوم 8 اكتوبر المقبل، على أن تغادر بعثة المنتخب الأولمبي الى الامارات يوم 10 اكتوبر ايضا.



وشدد مدرب اوليمبي الفراعنة على أن تدريب لاعبى المنتخب سيكون على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة قبل السفر الى الامارات لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب بلادها استعدادا للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.