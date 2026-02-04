من المحراب إلى البودكاست.. كيف تعيد الأوقاف تشكيل الخطاب الديني في رمضان؟

تواصل وزارة الأوقاف تطوير خطتها الدعوية بما يواكب تحديات العصر ويعزز الوعي المجتمعي، واضعة نصب عينيها بناء الإنسان وحماية العقول قبل أي شيء، وذلك في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

دور المسجد كمنارة فكرية

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من إيمان راسخ بدور المسجد كمنارة فكرية وتربوية، وليس فقط مكانًا لأداء الشعائر، ومن خلال الجمع بين الأصالة والتجديد، تسعى الوزارة إلى تقديم خطاب ديني مستنير، قادر على مخاطبة الشباب بلغة العصر، وترسيخ قيم الوسطية والانتماء، تحت شعار جامع يعكس جوهر المرحلة: «المناعة الفكرية».

تفاصيل الخطة الدعوية

من جانبه؛ أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل الخطة الدعوية والخدمية لشهر رمضان، مؤكدًا أن الوزارة تركز هذا العام على تجديد الخطاب الديني، والاستعانة بالعقول المستنيرة، إلى جانب توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

الملتقى الفكري الرمضاني

وكشف رسلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس» أن الملتقى الفكري الرمضاني سيشهد تطويرًا غير مسبوق، حيث يُقدم إلى جانب صورته التقليدية داخل مساجد الجمهورية، في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة بنظام «البودكاست»، مستضيفًا نخبة من المفكرين والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية والفكرية، في خطوة تهدف إلى عصرنة الخطاب الديني والتواصل المباشر مع الشباب.

مراعاة التوزيع الجغرافي

وفيما يخص تنظيم الشعائر، أوضح رسلان أن صلاة التراويح ستُقام في جميع التجمعات السكنية على مستوى الجمهورية، بينما خُصص 9719 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد، و4812 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لتغطية جميع المحافظات.

ملامح التكافل الاجتماعي

وأشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن «مائدة الرحمن» تمثل أحد أبرز ملامح التكافل الاجتماعي في مصر عبر التاريخ، موضحًا أن الوزارة ترعى هذا العام 269 مائدة رحمن ملحقة بالمساجد الكبرى.

أنشطة مخصصة للأطفال

كما أعلن عن تنظيم أنشطة مخصصة للأطفال، تشمل دروسًا وحوارات مفتوحة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، في عدد كبير من المساجد، بهدف غرس القيم الدينية الصحيحة وبناء وعي النشء.

وأكد رسلان في ختام حديثه أن الملتقى الفكري الرمضاني يُعد «سنة مصرية» عريقة، تحرص وزارة الأوقاف على تطويرها بشكل مستمر، بما يحقق الأمن الفكري ويخدم المجتمع المصري في مختلف مراحله.