يوسف وعدلي يحضران الاجتماع الفني لمباراة وفاق سطيف

يحضر محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري والمقرر إقامته في الثانية بعد ظهر غدٍ الاثنين بفندق إقامة مراقب وطاقم الحكام المباراة في القاهرة.



كما يحضر الاجتماع منسق ومراقب المباراة وطاقم الحكام ورئيس بعثة وفاق سطيف، وإداري الفريق الجزائري، أضافة إلى مسئولي الشركة الراعية للبطولة والقيادات الأمنية لوزارة الداخلية.



ويحدد الاجتماع الفني كافة التفاصيل الخاصة بمباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبحث كافة الأمور التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة.

