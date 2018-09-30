ورشة أدبية ونوادي مسرح بثقافة الفيوم

ففي بيت ثقافة إطسا واصل نادي الأدب ورشه الأسبوعية لمناقشة أعمال الأدباء بحضور كوكبة من أدباء إطسا بحضور الأديب عيد كامل الشعراء رمضان إبراهيم وهاني مفتاح الجازوي والدكتور أحمد كامل، والقاص الروائي حسام طه، والباحثة أسماء محمد، وعلى هامش الندوة تم مناقشة سريعة لرسالة الماجستير للباحثة أسماء محمد بعنوان أبو العتاهية شعره وتاريخة بعدما عرضت الباحثة في موجز قصير بعض أجزاء رسالة.







نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أمس، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية الفنية بفرع ثقافة الفيوم، تضمنت ورشة أدبية ومشاهدة عروض النوادي.وفي إطار مشاهدة عروض نوادي المسرح استقبل قصر ثقافة الفيوم عرضي "بنات ناعش" تأليف فاتن حسن عوض وإخراج محمد حمدي لقصر ثقافة الفيوم، ومسرحية "كل حاجه للبيع" تأليف نبيل عامر وإخراج محمد تمام مكتبة سنورس.