قرقاش: أزمة قطر اختفت من اهتمامات المجتمع الدولي

علق أنوار قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، على اختفاء الأزمة القطرية من اهتمامات المجتمع.



وكتب "قرقاش"من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، " أزمة قطر اختفت كليا من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك، مبالغ باهظة أهدرت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون نتيجة تذكر".



وأضاف: "سؤال يتيم هنا وفقرة حائرة هناك هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة".