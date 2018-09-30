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أخبار العالم

قرقاش: أزمة قطر اختفت من اهتمامات المجتمع الدولي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
منار نور
علق أنوار قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، على اختفاء الأزمة القطرية من اهتمامات المجتمع.

وكتب "قرقاش"من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، " أزمة قطر اختفت كليا من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك، مبالغ باهظة أهدرت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون نتيجة تذكر".

وأضاف: "سؤال يتيم هنا وفقرة حائرة هناك هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة".

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