برلمانى يطالب بتعميم قرار الإيقاف عن العمل حال ثبوت تعاطى المخدرات

قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وقف العاملين بقطاع السكك الحديد، خاصة السائقين، عن العمل لمدة 6 أشهر فى حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات من خلال أخذ عينات عشوائية للتحليل، هو أحد إجراءات رفع معدلات الأمان بالقطاع.



وأضاف النائب، فى بيان له، أن نسب التعاطى بين السائقين بصفة عامة تنذر بخطر شديد، حيث تبلغ 12% وهى نسبة لا يمكن التهاون فيها، نظرا لحساسية مهنة القيادة التى قد تودى بحياة ملايين من البشر.



وشدد زين على ضرورة استمرار الكشف الفجائى والدورى على السائقين، وتطبيق قرار الإيقاف بكل حسم، لافتا إلى أن من يثبت تكرار تعاطيه يتم إيقافه عن العمل بشكل نهائى.



وطالب جميع المؤسسات بالدولة بتعميم قرار إيقاف العاملين والموظفين فى حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات أسوة بهيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن المخدرات خطر يهدد قيم المجتمع ويهدم جهود التنمية التى تقوم بها الدولة.



وأكد النائب أن تعميم القرار على جميع جهات الدولة سوف يساهم بصورة كبيرة فى خفض نسب الإدمان التى يعانى منها المجتمع والتى تفاقمت بصورة كبيرة، حيث بلغت نسبة التعاطي بين المصريين 10%.