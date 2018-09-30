ضبط عاطل وبحوزته 8 طرب حشيش بأسيوط

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل وبحوزته 8 طرب حشيش وقطعة سلاح بقرية الزاوية مركز أسيوط.



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "م .ش.ع" 37 سنة، عاطل ومقيم الزاوية مركز أسيوط وبحوزته "8" طرب حشيش مخدر تزن حوالي "2" كيلو و50 جراما وفرد رصاص محلي الصنع و3 طلقات حية عيار 7.62×39 ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية و350 جنيها وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة البيع والدراجة البخارية لتسهيل تنقله والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

