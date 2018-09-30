غدا.. أولى جلسات البرلمان العربي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي اجتماعات جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، غدا الاثنين وحتي الثالث من أكتوبر بالقاهرة.



ويأتي في مقدمة القضايا التي سيناقشها البرلمان العربي دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما سيناقش البرلمان العربي تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وجهود البرلمان العربي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومناقشة تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا.



وستعقد اللجان النوعية بالبرلمان العربي اجتماعاتها صباح يوم الإثنين الموافق أول أكتوبر 2018م، حيث ستجتمع لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي ويتضمن جدول أعمالها مشروع قرار بشأن تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، بعد وقف الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها في موازنة الوكالة.



كما ستجتمع اللجنة المعنية برفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب برئاسة رئيس البرلمان العربي لمناقشة الخطوات التنفيذية التي بدأها البرلمان العربي لتنفيذ خطته التي أشادت بها القمة العربية التاسعة والعشرين بالرياض (قمة القدس) باعتبارها الخطة العربية الوحيدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



كما ستعقد اجتماعات لجنة الدول العربية الأقل نموًا، واللجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي ومقترح دراسة تشريع قانون استرشادي بشأن تحقيق الأمن الغذائي، واللجنة المعنية بمشروع القانون الاسترشادي العربي الموحد بشأن التعليم العالي والبحث العلمي.



بينما ستعقد لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها صباح يوم الثلاثاء 2 أكتوبر ٢٠١٨م، حيث ستناقش لجنة الشؤون السياسية التقرير الدوري لمستجدات الأحداث السياسية في العالم العربي، حيث ستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وتقرير مشروع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي.



فيما ستناقش لجنة الشؤون التشريعية مشروع قرار بشأن مشروع "مسام" لنزع الألغام بالجمهورية اليمنية الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحفظ أرواح المدنيين اليمنيين, كما ستناقش اللجنة تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن وماتضمنه من مواقف وإستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء.



كما ستستمع لجنة الشؤون الاجتماعية إلى عرض حول الجهود التي تمت بشأن تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك عقد القمة العربية الثقافية الأولى، بالإضافة إلي مناقشة مشروع القانون الاسترشادي العربي الموحد بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة الترتيب لعقد ورشة عمل حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، فيما تناقش تطورات الترتيب لإطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.



كما سيجتمع مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر ٢٠١٨م، لاعتماد تقارير اللجان وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي والتي ستعقد صباح يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018م .