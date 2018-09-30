رئيس وفاق سطيف: الأهلي فريق قوي وسنتقبل النتيجة.. وهذا أهم لاعبيه

أكد حسن سنوساوي رئيس بعثة وفاق سطيف بالقاهرة، أن استقبال البعثة كان رائعا ولم تواجه أية مشاكل أو أزمات، مشددا علي أن العلاقات بين مصر والجزائر رائعة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر أثير "اون سبورت اف ام"، أن الفريق سيتقبل النتيجة بروح رياضية، مؤكدا أن الأهلي فريق قوى ولديه خبرة كبيرة بالمباريات الافريقية ولكن سطيف استعد لذلك جيدا.



وتابع أن الأهلي لديه العديد من اللاعبين المميزين ذو امكانيات متميزة أهمهم وليد ازارو.



ويدخل الأهلي، معسكرا مغلقا مساء اليوم الأحد، عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.