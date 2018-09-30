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ولي العهد السعودي يتابع سير العمليات العسكرية لقوات التحالف ..صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:41 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يتابع سير العمليات العسكرية لقوات التحالف
رشا عبد الوهاب
ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المنطقة الجنوبية إيجازا عن سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في منطقة المسئولية ونوعية العمليات المخطط تنفيذها.

 وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله إلى مركز العمليات بالقاعدة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري، وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة. ً
 ورأس ولي العهد اجتماعا تم خلاله استعراض سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في منطقة المسؤولية، ونوعية العمليات المخطط تنفيذها.

 وأبدى ولي العهد ارتياحه لما تم إنجازه من قبل قوات التحالف مقدما لهم الشكر على جهودهم.

جاء ذلك مع زيارة بن سلمان الأولى لدولة الكويت منذ توليه منصب ولي العهد والثانية منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم في المملكة.

وكتب محرر جريدة القبس الإلكترونية الكويتية: "تأتي زيارة ولي العهد السعودي تأكيدا على حرص قيادة البلدين الشقيقين على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن الأمير محمد بن سلمان "سيبحث مختلف ملفات المنطقة مع القيادة الكويتية"، مشيرا إلى أن "العلاقات الكويتية السعودية كبيرة وتشهد تطورًا ملحوظًا، وستحظى هذه العلاقات بنصيب وافر من المباحثات من أجل العمل على تعزيزها".

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