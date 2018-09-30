تدريبات تأهيلية للسولية وجابر في الأهلي

أجرى عمرو السولية، وجونيور أجايي، وميدو جابر، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق المقام حاليًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



ويُعانى السولية من مزق في العضلة الضامة، فيما تعرض أجايي لإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، أما ميدو جابر فيعاني من شد في العضلة الخلفية.



ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.