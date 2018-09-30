عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد كل حياتي.. رسميا

طرح المطرب عمرو دياب ألبومه الجديد بعنوان "كل حياتى" بشكل حصري على الشركة الراعية لألبومه وهى إحدى شركات الاتصالات، بحسب ما أعلنه على صفتحه الرسمية على فيسبوك.



ويضم الألبوم 13 أغنية من بينها "يا ساحر، يتعلموا، هدد، باين حبيت، مع مارشيمولى.



يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة عددا من أغانى الألبوم بشكل سينجل منها "هدد" و"ده لو اتساب" و"تعالى" و"كل حياتى" و"يتعلموا".



ويتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي.