أمين الفتوى يوضح كيفية وضوء وصلاة مريض سلس البول.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مريض سلس البول، عليه أن يتوضأ مرة واحدة لوقت كل صلاة، ويؤدي صلاته ولا شيء عليه إذا نزل بوله أثنائها.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم المريض بسلس البول، كيف تكون صلاته؟»، أن سلس البول هو عدم التحكم فى البول لكبر السن أو المرض، و مريض سلس البول، عليه أن يتوضأ ويصلي قبل أن يتبول حتى لا يعقُب بولَه سلسُ البول.
وأضاف أنه إذا كان المريض لا يستطيع ذلك فله أن يتبول وينتظر حتى تمضي الفترة الزمنية التي ينزل فيها سلس البول، ثم يتوضأ ويصلي، ولا حرج عليه في فوات صلاة الجماعة، أما إذا استمر سلس البول حتى موعد الوقت الذي يليه فله أن يتوضأ ويصلي حتى ولو نزل منه البول أثناء الصلاة، وفى حالة نزول المذي أو الودي بعد الانتهاء من الصلاة فعلى السائل أن يغسل محل نزوله ثم يتوضأ إن أراد الصلاة.