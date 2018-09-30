أمين الفتوى يوضح كيفية وضوء وصلاة مريض سلس البول.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مريض سلس البول، عليه أن يتوضأ مرة واحدة لوقت كل صلاة، ويؤدي صلاته ولا شيء عليه إذا نزل بوله أثنائها.





وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم المريض بسلس البول، كيف تكون صلاته؟»، أن سلس البول هو عدم التحكم فى البول لكبر السن أو المرض، و مريض سلس البول، عليه أن يتوضأ ويصلي قبل أن يتبول حتى لا يعقُب بولَه سلسُ البول.



