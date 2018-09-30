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مرأة

متنافسة على ملكة جمال لبنان مريضة بالسرطان وتحتاج علاج بـ 700 ألف دولار.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
ريهام قدري
تعاني إحدى المتسابقات في مسابقة ​ملكة جمال لبنان​ من مرض السرطان، وتم تدشين حملة إنسانية لجمع التبرعات الكافية من أجل مساعدتها لتأمين تكلفة العلاج الباهظة الثمن.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة دعم للمشتركة السابقة في ملكة جمال لبنان 2016 ميشال الحجل لأنها تعاني من مرض السرطان في الغدد اللمفاوية وتحتاج الى تلقي العلاج في الولايات المتحدة.

وخصصت في الحملة أرباح تذاكر فيلم "كفرناحوم" للمخرجة نادين لبكي، لعلاج ميشال في الولايات المتحدة الذي تبلغ كلفته 700 ألف دولار.
متنافسة على ملكة جمال لبنان مريضة بالسرطان وتحتاج علاج بـ 700 ألف دولار.. صور
متنافسة على ملكة جمال لبنان مريضة بالسرطان وتحتاج علاج بـ 700 ألف دولار.. صور

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