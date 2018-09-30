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نقيب الصحفيين وعمرو منسي يقدمان العزاء لأسرة هند موسى.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
محمد بدران
شارك الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، والمخرج أمير رمسيس، وانتشال التميمى مدير مهرجان الجونة السينمائي، والفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، والفنانة سلوى محمد علي، ووفد من نقابة الصحفيين، في تقديم العزاء لأسرة الزميلة الصحفية هند موسى، رئيس قسم الفن بموقع التحرير، الذي أقيم مساء اليوم بدار مناسبات مسجد الغفار بمنطقة العمرانية بالجيزة، لتقديم واجب العزاء لأسرتها.

يذكر أن الزميلة الراحلة هند موسى، وافتها المنية أمس السبت إثر حادث تصادم أليم، تعرضت له في طريق عودتها إلى القاهرة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد تغطية فعالياته، وهى الحادثة التى أثارت صدمة كبيرة فى الوسط الفنى والصحفى لما كانت تتمتع به الزميلة من أخلاق ومهنية وإخلاص كبير يشهد لها به الوسط الصحفي.

الراحلة التي بدأت العمل في جريدة التحرير منذ تأسيسها عام 2011، صحفية متدربة، وتدرجت في المناصب حتى تولت رئاسة قسم الفن، قدمت العديد والعديد من الأعمال الصحفية المتميزة، التى شهد بها الجميع.
نقيب الصحفيين وعمرو منسي يقدمان العزاء لأسرة هند موسى.. صور
نقيب الصحفيين وعمرو منسي يقدمان العزاء لأسرة هند موسى.. صور
نقيب الصحفيين وعمرو منسي يقدمان العزاء لأسرة هند موسى.. صور

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