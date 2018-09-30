الصحة: الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان ..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المرحلة من الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية تنطلق غدًا فى 9 محافظات هي "جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط"، وتستمر لمدة شهر.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزيرة الصحة ستتفقد غدًا أكبر عمل الحملة المسح الطبى عن فيروس سى من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.





وأوضح أن المواطن الذى يرغب المشاركة فى الحملة يقوم بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة، أو الاتصال بالخط الساخن 15335، لافتًا إلى أن أى مواطن لم يسجل بياناته بإمكانه التوجه لإجراء الكشف بالأماكن المحددة بكل محافظة.





وتابع: "المسح الطبى على الفيروسات الكبدية سيستغرق 10 دقائق فقط"، موضحًا أن الحملة توفر للمواطنين الكشف والفحوصات والتحاليل بأحدث معايير دولية والعلاج مجانًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.