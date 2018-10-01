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أخبار العالم

مقتل شخصين في الإعصار ترامي باليابان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:16 ص
إعصار ترامي في اليابان
إعصار ترامي في اليابان
رويترز
ضرب الإعصار ترامي العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين مما أدى إلى سقوط الأشجار على قضبان السكك الحديدية ومقتل شخصين وتقطع السبل بآلاف الأشخاص بسبب إغلاق خطوط السكك الحديدية أو تأخر القطارات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار ترامي وصل إلى غرب اليابان مساء أمس الأحد وأدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وحدوث انهيارات أرضية في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان. وتعرضت الجزيرة لزلزال مميت الشهر الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الإعصار المصنف على أنه عاصفة مدارية من الدرجة الأولى وهي الأدنى على مقياس من خمس نقاط إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 130 شخصا.

وأضافت الهيئة أن هناك شخصين في عداد المفقودين وأن الكهرباء انقطعت عن قرابة 400 ألف منزل.

وأظهرت لقطات مصورة التقطت من الجو بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أشخاصا ينتظرون أمام محطات القطارات مع إغلاق خطوط النقل الكبرى منذ أمس الأحد. وقالت الهيئة إن أكثر من 230 رحلة ألغيت معظمها في شمال اليابان.

وقال مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان إنه أعاد فتح مدارجه كما كمان مقررا لها الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) بعدما أغلقت منذ الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي أمس.

وغمرت مياه الفيضانات الناتجة عن الإعصار جيبي وهو أقوى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاما مطار كانساي القريب من أوساكا مما جعله خارج الخدمة لأيام. وأعيد فتح المطار بالكامل في 21 سبتمبر.

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