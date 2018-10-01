الصحف الإماراتية: الحكومة تعتمد موازنة 2019-2021.. وإشادة أممية بتعزيز الإمارات للسلام الدولي.. وقرقاش: أزمة قطر اختفت.. الشرعية تتقدم في صعدة وتصطاد قيادات حوثية

الكوريتان تبدآن إزلة الألغام من حدودهما المشتركة

رخاء المواطن على رأس أولوياتنا

تضارب حول بدء الانسحاب من المنطقة العازلة شمالي سوريا



تناولت الصحف الإماراتية اليوم الإثنين مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على اعتما\د الميزانية الاتحادية للدولة للأعوام 2019-2021.



محمد بن راشد: المواطن ورخاؤه على رأس أولوياتنا



وبحسب "البيان"، أكد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولًا لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071 وذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021 في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



* إشادة أممية بتعزيز الإمارات السلام الدولي



ووفقا لـ"البيان"، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حرص الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية. من جانبها، ثمّنت المسؤولة الأممية جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلام على الصعيد الإقليمي والدولي.



* الشرعية تتقدم في صعدة وتصطاد قيادات حوثية



وبحسب "البيان"، دمرت القوات البحرية السعودية زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران أثناء محاولتهما استهداف ميناء جازان. وأبان الناطق باسم المقاومة الوطنية اليمنية، العقيد الركن صادق دويد، أنّ الميليشيا استنفدت أغلب مخزونها البشري في الساحل الغربي، وأن قدرتها على المواجهة تتلاشى. إلى ذلك، كشف قيادي كبير في ميليشيا الحوثي عن مراقبة أجهزة أمن الميليشيا هواتف قياداتها لعدم الثقة بإخلاصهم، مشيرًا إلى تفاقم الصراع بين أجنحة الميليشيا وتعدد مراكز السلطات واتخاذ القرار.



وسيطرت قوات الشرعية، بإسناد طائرات التحالف، على سد آل زمّاح في صعدة، وعلى الطريق الدولي الذي يربط حجة بصعدة، فيما لقي قياديان في صفوف الميليشيا مصرعيهما مع العشرات من عناصر الميليشيا في الاشتباكات.



*الكوريتان تبدآن إزلة الألغام من حدودهما المشتركة



وبحسب "الاتحاد"، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الكوريتين بدأتا، اليوم الاثنين، أعمالهما لإزالة ألغام أرضية في أجزاء من المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين للحد من التوترات ومنع الاشتباكات العرضية.



وقال مسؤولون في الوزارة إن القوات الكورية الجنوبية دخلت المنطقة منزوعة السلاح صباح اليوم الاثنين لإزالة الألغام حول قرية بانمونجوم الحدودية ومنطقة أخرى في الخطوط الأمامية حيث يخططون لإجراء أول عمليات بحث مشتركة مع كوريا الشمالية عن جنود قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 - 1953).



* قرقاش: أزمة قطر اختفت من اهتمامات المجتمع الدولي



ووفقا لـ"الخليج"، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الدوحة لن تنفع معها النصيحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة، مؤكدًا أن أزمتها «اختفت كليًا من اهتمامات المجتمع الدولي».



وقال قرقاش على «تويتر» أمس الأحد: «أزمة قطر اختفت كليًا من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك، مبالغ باهظة أهدرت لشركات العلاقات العامة والمحامين من دون نتيجة تذكر».



وأضاف: «سؤال يتيم هنا، وفقرة حائرة هناك، هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة».



* إصابة سبعة فلسطينيين بمواجهات في بيت لحم ورام الله



وبحسب "الخليج"، أصيب شاب فلسطيني، فجر أمس، بالرصاص في بلدة نحالين غرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب ستة آخرون، واعتقل ثلاثة، في مواجهات في رام الله، وفيما اقتحم اكثر من 200 مستوطن تتقدمهم عضوة متطرفة في الكنيست، أصدرت قوات الاحتلال المزيد من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق مقدسيين.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة النحالين، وداهمت منزل فلسطيني في منطقة «عصفورة»، وسط إطلاق الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع داخل المنزل، مشيرة إلى إصابة نجل صاحب المنزل بعيار ناري، وتم نقله إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا، ووصفت حالته بالمستقرة.



وأصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات اندلعت عصر امس الأحد، في ضاحية بطن الهوا وسط مدينة رام الله، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للحي، وحاصرت أحياء سكنية كاملة، ومنعت حركة السكان ومركباتهم. وأكدت مصادر فلسطينية أن أربعة أشخاص أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأصيب شخصان بالرصاص المطاطي عرف منهما مصور رويترز ،محمد تركمان. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين وفتاة خلال اقتحام مستودع للأدوية في المنطقة.



* تضارب حول بدء الانسحاب من المنطقة العازلة شمالي سوريا



ووفقا لـ"الخليج"، بدأ أول فصيل مقاتل مقرب من أنقرة، أمس الأحد، بالانسحاب من المنطقة «منزوعة السلاح» في مناطق سيطرة الفصائل شمالي سوريا، وفقًا للاتفاق الروسي التركي، حسب ما أورد المرصد السوري، فيما نفت الجبهة الوطنية للتحرير المعارِضة، أن يكون قد تم سحب أي آليات أو سلاح ثقيل من أي منطقة أو جبهة من الجبهات.