السيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق نشب بأحد المحلات التجارية وتسبب الحريق فى حدوث ماس كهربائي باحدى الوصلات الكهربائية بداخل المحل، ونتج عن الحريق احتراق وتفحم (2 باب خشبى، 2 ثلاجة عرض منتجات) وبعض من محتويات المحل دون حدوث أى إصابات بشرية.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو حمص بنشوب حريق بأحد المحلات بقرية بركة غطاس دائرة المركز وانتقلت قوات الحماية المدنية.. وبالفحص تبين نشوب حريق بمحل ملك المدعو "أحمد م س" 31 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية.. وتم السيطرة عليه وإخماده (دون حدوث إصابات).



بسؤال مالك المحل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية داخل المحل، وأضاف باحتراق (2 باب خشبى، 2 ثلاجة عرض منتجات) وبعض من محتويات المحل.. ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.. وتحرر المحضر اللازم.. وجار العرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيق.