أمن الدقهلية تكشف لغز العثور على جثة طفل مذبوح

تمكنت الأجهزة الامنية بالدقهلية ، من كشف لغز العثور على جثة طفل مذبوح بالجمالية عقب تفريغ الكاميرات بمنطقة العثور على الجثة وتكثيف التحريات حيث تبين ان وراء الواقعه احد اصدقائه لخلافات بينهما.



وتعود الواقعة ، عندما تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية امس إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية بعثور اهالى مدينة الجمالية اليوم على جثة طفل مقتول وملقى بجوار أحد المصارف خلف مستشفى الشريف وبه اثار جروح فى جسده.



وانتقل رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد جعفر رئيس المباحث لمكان البلاغ ، حيث تبين أن الجثة لطفل يدعى يوسف حمادة جبريل مبلغ بغيابه منذ امس فيما تبين من المعاينة الأولية وجود آثار جروح متعددة على جثمان الطفل.



فيما تم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى الجمالية وتم اخطار النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة كما أمرت استدعاء أسرة الطفل لسؤالهم وكذا كلف المباحث بتكثيف تحرياتها لسرعة كشف ملابسات الواقعة وكشف الجناة وضبطهم.



وبتشكيل فريق بحث وتفريغ الكاميرات بالمنطقه تبين ان وراء الواقعه شاب يدعي خالد ياسر فرج وشهرته(تايسون )١٧عاما من قريه الغجر صديق المجنى عليه.



وبتقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه بالاشتراك مع اخرين جار ضبطهم وقام بتمثيل الجريمة.