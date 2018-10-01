هازال كايا تحتفل بعيد ميلادها.. اليوم

تحتفل الفنانة التركية هازال كايا اليوم الاثنين بعيد ميلادها الـ28.



النجمة التركية الشابة، المعروفة في العالم العربي باسم "نهال" من مواليد مدينة أسطنبول في مثل هذا اليوم الموافق الأول من أكتوبر من عام 1990.



وتعتبر هازال كايا واحدة من أشهر نجمات تركيا، ومن أبرز أعمالها مسلسل "العشق الممنوع" و"أسميتها فريحة" وغيرهما العديد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا وشهرة كبيرة في مصر والعالم العربي.



