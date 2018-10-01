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بين الناس

أهالي عزبة الخلايفة بالوراق يستغيثون لإنقاذهم من مياه المجاري..صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
وسام مختار
يشكو سكان عزبة الخلايفة بمنطقة وراق العربه من انفجار "ماسورة" مجارٍ، والتى أدت إلى انتشار مياه الصرف الصحي في البيوت والحشرات والروائح الكريهة، مما دفع المواطنين للاستغاثة بالخط الساخن لموقع "صدى البلد".

وأوضحوا أنهم أرسلوا للحي عددا كبيرا من الشكاوى ولا يوجد أي استجابة.

وناشد المواطنون، المسئولين بأن يقوموا بحل المشكلة سريعا مؤكدين أن مياه الصرف الصحى تجلب الحشرات وتساعد على إنتشارها وسوف تؤدي الى تضرر أساسات بعض البيوت.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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