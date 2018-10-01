وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يتفقدون معابد فيله

وصل منذ قليل، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إلى محافظة أسوان حيث رافقهم اللواء أحمد إبراهيم المحافظ خلال زيارتهم التى بدأت بتفقد معابد فيله.



ومن المقرر أن يستكمل وزيرا السياحة والآثار ومحافظ أسوان زيارتهم لعدد من المناطق السياحية والمواقع الأثرية بالمحافظة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الموسم السياحى.