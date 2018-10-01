وزيرة الهجرة: انعقاد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج أبريل المقبل

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انعقاد المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، والذين قاموا بالتسجيل في مبادرة «سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك في الداخل»، في أبريل المقبل لعام 2019.



وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للكيانات المصرية بالخارج، التي شاركت بالتسجيل في المبادرة، حيث بلغ عدد الكيانات المسجلة حتى الآن 73 كيانًا، لافتة إلى أن المؤتمر يهدف إلى التواصل المباشر معهم، والتعاون والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم بما يخدم خطة التنمية الشاملة لمصر.



وأكدت أن المؤتمر فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية، فضلًا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق استثماري بالخارج.



وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج أمر هام جدًا، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، فإن لهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، موضحة أن التعاون مع هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر، والتي تقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية.



وأضافت أن الكيانات المصرية، بجانب الدبلوماسية ، هي القوة الناعمة لمصر بالخارج، مضيفة إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى الاستماع لمقترحات هذه الكيانات في مجالات تنشيط السياحة وتوضيح الصورة الإيجابية لمصر بالخارج، وأن هذا التعاون بالتأكيد سيعود بمردود إيجابي على الدولة.



وتابعت أن المؤتمر يشتمل على عدد من المحاور يأتي في طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، علاوة على الترويج لما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية تستهدف النهوض بالوطن وتحقيق رؤية التنمية المستدامة.