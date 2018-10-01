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ديني

حكم الزواج من شخص مقصر فى الصلاة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:33 م
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "تقدم لى شخص مقصر فى الصلاة هل أقبل به زوجًا" ؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، أنه لا يرفض الخاطب بسبب هذا الأمر وإنما نحاول معه بالحكمة والموعظة الحسنة والأخذ بيده لقوله تعالى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ).

وأشار إلى أنه قد نجد مميزات وإيجابيات أخرى جميلة وقد ياتى منه خير فيما بعد، منوهًا أن هناك الكثير من الشباب يقصر فى الصلاة وبالتالى سترفض كل فتاة من يقصر فى الصلاة.

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