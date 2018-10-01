حكم الزواج من شخص مقصر فى الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "تقدم لى شخص مقصر فى الصلاة هل أقبل به زوجًا" ؟





وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، أنه لا يرفض الخاطب بسبب هذا الأمر وإنما نحاول معه بالحكمة والموعظة الحسنة والأخذ بيده لقوله تعالى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ).



