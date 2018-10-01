الوفد: إعداد مؤتمر دولي عن دور الرياضة في الدبلوماسية الدولية

أسندت اللجنة الرياضية بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسينى للدكتور عبد اللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة الإعداد لمؤتمر دولي عن دور الرياضة في الدبلوماسية الدولية وذلك في إطار إحتفال الحزب بمئويته وكذلك المشروع القومي لرفع الأثقال ومشروع رخصة مزاولة مدير النشاط الرياضي تحت إشراف نقابة المهن الرياضية.



وكان المستشار بهاء الدين أبوشقه رئيس حزب الوفد قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة النوعية المتخصصة للرياضة برئاسة اللواء محمد الحسيني وتعيين الدكتور عبداللطيف صبحي أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية نائبًا له.



يذكر أن صبحي شغل من قبل عضوية مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر لمدة 12 عاما وشارك بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بوضع قانون الرياضة الحالي وكذلك التعاون مع عدة وزراء تولوا ملفات المجلس القومي للرياضة ووزارة الشباب وهم المهندس حسن صقر والكابتن طاهر أبوزيد والمهندس العامري فاروق.



الجدير بالذكر أن لجنة الرياضة بحزب الوفد تشمل عددًا من نجوم الكرة والعمل الإداري أبرزهم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومصطفي يونس وعبدالواحد السيد وعمرو زكي وهشام يكن.