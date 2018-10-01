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توك شو

الفيروسات الكبدية: توفير علاج فيروس سي للمريض خلال شهرين..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:58 م
حملة القضاء على فيروس
حملة القضاء على فيروس سي
توك شو
قال الدكتورة منال حمدي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية،إن محافظة الإسكندرية بدأت في إستقبال الوافدين على الأماكن المخصصة لحملة القضاء على فيروس سي، منذ التاسعة صباحًا، من خلال 104 وحدة صحية ثابتة، و20 مستشفى، وأكثر من 13 عيادة متنقلة، و18 مركز شباب.

وأشارت "منال حمدي"،في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الاثنين،إلى أنه خلال الأيام المقبلة سوف يكون هناك مشاركة من قبل طلاب الجامعة لنشر التوعية داخل الجامعة بأهمية الكشف حتى وإن لم يكن هناك شكوى محددة.

ونوهت إلى أنه حال ثبوت إصابة المريض بعد الكشف عليه، فإنه سوف يتم توفير العلاج له خلال شهرين على الأكثر، من خلال قوائم سوف يتم وضع الحالات بها، مشيرة إلى أنه تم تجهيز كافة المراكز المعنية بالعلاج، كما تم إفتتاح مراكز جديدة لإستقبال المواطنين، على أن يستقبل المركز يوميًا من 50 إلى 60 مريضا يوميًا.

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