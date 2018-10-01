البحوث الإسلامية ينعى طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء

نعى مجمع البحوث الإسلامية الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، وهو من العلماء الذين أثروا المكتبة العلمية بالمؤلفات وممن أسهموا في العطاء العلمي للأزهر الشريف.



وتقدم المجمع بخالص المواساة والتعازي لأسرة العالم الجليل ولطلاب العلم في مصر والدول الإسلامية والعربية؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من الجامع الأزهر وسيقام العزاء بعد صلاة المغرب غدا بجامعة الأزهر.