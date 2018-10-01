أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول.. صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. والأرصاد: توقعات باستمرار سقوط الأمطار.. فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.
صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:
الأرصاد: توقعات باستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية..فيديو
محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
المالية: خطة لخفض الدين العام إلى 70%..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يؤدي للوفاة .. فيديو
تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول..فيديو
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو
صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو
صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:
الأرصاد: توقعات باستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية..فيديو
محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
المالية: خطة لخفض الدين العام إلى 70%..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يؤدي للوفاة .. فيديو
تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول..فيديو
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو
صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو