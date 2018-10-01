أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول.. صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. والأرصاد: توقعات باستمرار سقوط الأمطار.. فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



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