محمد صلاح يلتقي رمضان صبحي صدفة بمدينة مانشستر ..صورة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ورمضان صبحي نجم فريق هدرسفيلد الإنجليزي والمنتخب المصري، أثناء تقابلهما صدفة بمقر إقامة الأخير اليوم بمدينة مانشستر.





يذكر أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم حدد موعد مباراة ليفربول القادمة، حيث من المقرر أن يدخل الريدز فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على نابولى الإيطالى بعد غد، الأربعاء، بملعب سان باولو فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".





بينما مازال رمضام صبحي غائبًا عن المشاركة بمباريات الفريق نظرا لإصابته بكدمة في الركبة وسيعود للمشاركة خلال 10 أيام.