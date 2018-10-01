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الأزهر يطلق قافلة طبية إلى الواحات البحرية.. غدا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
يُطلق الأزهر الشريف، غدًا الثلاثاء، قافلة طبية إلى منطقة الواحات البحرية، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.

وتضم القافلة 22 من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، فى تخصصات: المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والرمد، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، والأوعية الدموية، وأمراض النساء والتوليد.

ويستمر عمل القافلة لمدة أسبوع، حيث تقوم بتوقيع الكشف الطبي، وإجراء مختلف العمليات الجراحية، مع صرف الدواء بالمجان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.

يذكر أن الأزهر الشريف أطلق هذا العام العديد من القوافل الطبية والإغاثية لكل من: بئر العبد بشمال سيناء، و"رأس سدر- سانت كاترين – الطور" بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، والواحات البحرية، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقافلة مشتركة لقنا والأقصر.

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