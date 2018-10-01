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السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:32 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الصور التذكارية مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار الرئيس بعلامة الحب في لغة الإشارة لمتحدي الإعاقة أثناء وقوفهم بجانبه على المنصة.. فيما رد ذوي الإحتياجات الخاصة بنفس الإشارة نحبك.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس لذوي الإحتياجات الخاصة والدمج، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وشهد الرئيس السيسى عرضا تسجيليا لأهم إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، وكرم الرئيس أبناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة والباحثين الشباب.

وألقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كلمة أمام الحضور لعرض إنجازات ووزارة التربية والتعليم في ملف الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.

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