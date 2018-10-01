تعليق فرج عامر على انضمام أبو جبل للمنتخب

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سعادته بانضمام محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق لمعسكر المنتخب لمباراة سوزيلاند.



كتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسمي انضمام حارس مرمي نادي سموحة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول إلي المنتخب المصري".



وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني منذ قليل أسماء 15 لاعبا من الدوري المصري للانضمام للفريق استعدادا لمباراتي سوازيلاند ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.